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Леди и джентльмен: Лизу Галкину нарядили в бальное платье, а Гарри — в смокинг

Брат и сестра побывали вместе на праздничном мероприятии.

Леди и джентльмен: Лизу Галкину нарядили в бальное платье, а Гарри — в смокинг
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Очаровательные дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самых юных лет привыкли вести светский образ жизни, как и положено членам звездного семейства.

На фото, появившемся в Сети, пятилетние Лиза и Гарри показали элегантные бальные костюмы. Мальчика нарядили в черный смокинг, но к нему подобрали не классическую рубашку, а однотонную белую майку, что придало образу еще больше стильности.

В нагрудном кармашке у Гарри белеет платок. На снимке малыш нежно обнимает сестру, которая одета в очень нарядное белое платье, расшитое кружевами с многослойной юбкой из органзы.
Лиза доверчиво положила белокурую голову на плечо брата.

Фото не скрывает, что брата и сестру связывают искренняя любовь и дружба. Алла Борисовна в интервью не раз подчеркивала, что ее дети в целом живут в мире и ссорятся не часто.

По ее словам, Лиза старается уступать брату, когда возникают конфликты, поэтому долго ссоры не продолжаются. Пугачева призналась, что Лиза в чем-то повторила ее характер и манеру поведения, а Гарри — копия Максима.

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Леди и джентльмен: Лизу Галкину нарядили в бальное платье, а Гарри — в смокинг
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