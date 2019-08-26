Леди и джентльмен: Лизу Галкину нарядили в бальное платье, а Гарри — в смокинг

Очаровательные дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самых юных лет привыкли вести светский образ жизни, как и положено членам звездного семейства.

На фото, появившемся в Сети, пятилетние Лиза и Гарри показали элегантные бальные костюмы. Мальчика нарядили в черный смокинг, но к нему подобрали не классическую рубашку, а однотонную белую майку, что придало образу еще больше стильности.

больше по теме Гарри Галкин показал любимую фотографию своей мамы Архивный снимок был сделан в конце 90-х годов.

В нагрудном кармашке у Гарри белеет платок. На снимке малыш нежно обнимает сестру, которая одета в очень нарядное белое платье, расшитое кружевами с многослойной юбкой из органзы.

Лиза доверчиво положила белокурую голову на плечо брата.

Фото не скрывает, что брата и сестру связывают искренняя любовь и дружба. Алла Борисовна в интервью не раз подчеркивала, что ее дети в целом живут в мире и ссорятся не часто.

По ее словам, Лиза старается уступать брату, когда возникают конфликты, поэтому долго ссоры не продолжаются. Пугачева призналась, что Лиза в чем-то повторила ее характер и манеру поведения, а Гарри — копия Максима.