Пригожин рассказал, как общая работа спасла брак с Валерией

50-летний продюсер заметил, что ни разу не пожалел, что занят со своей супругой одним делом.

Брак певицы Валерии и Иосифа Пригожина кажется идеальным. Даже старший сын певицы заметил, что хочет семью, «похожую на их».

Вместе они 15 лет, работают бок о бок столько же… Поклонники много раз интересовались, как же им удается сохранить любовь, находясь вместе круглые сутки.

Однако Иосиф уверен, что именно работа их сплотила и подарила долгую совместную жизнь.

«Сейчас я понимаю, что невозможно сохранить брак порознь, — заметил Пригожин. — Наша работа же дает возможность видеть близких рядом с собой. Все у тебя на глазах. И это не контроль, ты просто рядом», сообщает womanhit.

Пригожин не верит в семью с разлукой на два-три месяца на период командировок. Более того, он считает, что в таких случаях возникают «соблазны», убивающие любовь…

«Когда человек страдает от отсутствия своих любимых рядом, что в этом хорошего? Как может это укреплять союз?» — говорит он.

Рассказал Пригожин и о том, что уже вполне себе свыкся с ролью многодетного отца. Ведь детей любимой с самого начала считал своими.

«У меня все было четко, по американской системе — 21 год, встал и пошел сам, до свидания, — посмеялся он. — Дети, особенно парни, должны научиться выживать без нас, а уж точно не стрелять деньги у родителей».