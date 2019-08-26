ЗВЕЗДЫ

Пригожин рассказал, как общая работа спасла брак с Валерией

50-летний продюсер заметил, что ни разу не пожалел, что занят со своей супругой одним делом.

Пригожин рассказал, как общая работа спасла брак с Валерией
https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/

Брак певицы Валерии и Иосифа Пригожина кажется идеальным. Даже старший сын певицы заметил, что хочет семью, «похожую на их».

Вместе они 15 лет, работают бок о бок столько же… Поклонники много раз интересовались, как же им удается сохранить любовь, находясь вместе круглые сутки.

Однако Иосиф уверен, что именно работа их сплотила и подарила долгую совместную жизнь.

«Сейчас я понимаю, что невозможно сохранить брак порознь, — заметил Пригожин. — Наша работа же дает возможность видеть близких рядом с собой. Все у тебя на глазах. И это не контроль, ты просто рядом», сообщает womanhit.

Пригожин не верит в семью с разлукой на два-три месяца на период командировок. Более того, он считает, что в таких случаях возникают «соблазны», убивающие любовь…

«Когда человек страдает от отсутствия своих любимых рядом, что в этом хорошего? Как может это укреплять союз?» — говорит он.

Рассказал Пригожин и о том, что уже вполне себе свыкся с ролью многодетного отца. Ведь детей любимой с самого начала считал своими.

«У меня все было четко, по американской системе — 21 год, встал и пошел сам, до свидания, — посмеялся он. — Дети, особенно парни, должны научиться выживать без нас, а уж точно не стрелять деньги у родителей».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВалерияВалерия и Иосиф Пригожинвоспитание детейсекреты звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пригожин рассказал, как общая работа спасла брак с Валерией
Интересно?
Поделись с друзьями: