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Гарри и Меган заключили контракт с пиарщиком-хоккеистом за 30 тысяч фунтов

Герцог и герцогиня Сассекские решили завоевать мир при помощи грамотного продвижения в соцсетях.

Гарри и Меган заключили контракт с пиарщиком-хоккеистом за 30 тысяч фунтов
Гарри и Меган хотят завоевать мир через соцсети. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл решили внять критике королевского эксперта Дункана Ларкомба, который порекомендовал им всерьез пересмотреть свою пиар-стратегию, так как последнее время все, что чета не делает, это в корне противоречит их заявлениям.

Один из ярких примеров — полет на джетах наряду с лозунгами о необходимости защищать природу.

Теперь же стало известно, что в штате Сассексов появилась новая единица — эксперт в области цифровых коммуникаций. Им стал 26-летний ирландец Дэвид Уоткинс, в задачу которого, прежде всего, будет входить написание контента, который «читают миллионы».

Бэкграунд нашего героя впечатляет — и жнец, и спец: наряду с увлечением маркетингом, он еще и хоккеист международного уровня и победитель марафонов.

По его словам, ему все больше и больше доставляет удовольствие выходить из зоны комфорта и бросать вызов заведенным порядкам.

Уоткинсу предстоит работать с 09:00 до 17:00 с понедельника по пятницу за оклад в 30 тысяч фунтов стерлингов в год (2 402 000 рублей), пишет The Sun.

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Гарри и Меган заключили контракт с пиарщиком-хоккеистом за 30 тысяч фунтов
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