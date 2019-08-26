Совместное фото: Рудковская похвасталась своими ногами и торсом Билана

Продюсер похвалила своего подопечного за выступление на «Новой волне» и отметила, что он стал похож на Джонни Деппа.

Яна Рудковская привыкла работать не покладая рук. Однако этим летом она выделила несколько недель, которые провела с семьей в Италии. Сразу после отдыха на роскошной яхте продюсер отправилась сначала в Монако, а затем в Сочи, чтоб поддержать своего подопечного Диму Билана. Сначала артист выступил на концерте «Русского радио», где позвал Яну на сцену. Они вместе зажигательно станцевали на глазах публики.

больше по теме Рудковская в мини-платье зажигательно станцевала на сцене с Биланом Светская львица прыгала и вела себя очень раскованно.

Теперь Билан привлек к себе внимание на «Новой волне». На красной дорожке он появился в сценическом образе. Артист обнажил торс, на котором был нарисован лес, охваченный огнем. Позже в соцсети Рудковская поделилась совместным фото со своим подопечным. В кадре она позировала в мини-платье изумрудного цвета, демонстрируя стройные ноги.

«Его торс, мои ноги. А если серьёзно, то этот рисунок у Димы означает горящий лес, потому что тема глобальных пожаров всех нас тронула до глубины души и на вечере у Крутого у Димы был специальный номер под песню Игоря Крутого „Я тебя отвоюю“, который он сам придумал», — рассказала девушка.

Она отметила, что о выступлении Билана говорили все на фестивале, потому что он, с ее слов, задел души всех гостей и участников мероприятия. «Ещё ты очень стал похож на Джонни Деппа», — добавила Яна, обратившись к певцу.

Напомним, что в последнее время ноги продюсера часто обсуждают в Сети. Поклонники заметили, что она их удлиняет с помощью фотошопа на снимках. После этого светская львица даже иронично задумалась над тем, чтобы застраховать свои конечности. Она дала понять, что ее ноги выглядят длинными за счет хороших ракурсов.

«Сколько можно о ногах, других тем нет что ли», «Смотрела выступление Димы, это непередаваемое ощущение!», «Яна!!! Вот это ноги! Аж сердце замерло!», «Дима отлично выступил», «До мурашек. Это было сильно», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что чуть ранее Билан признался в любви своему продюсеру. Он отметил, что дорожит дружбой с ней.