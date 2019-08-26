Звонят колокола: Газманов прогулялся с женой по Москве

Газманов прилетел в Москву и наслаждается прекрасной погодой. Вместе с женой Мариной они прогулялись по городу. «Наконец я дома, — пишет певец. — Правда всего 2 дня. Прекрасная погода, любимая и мы шагаем по Москве! Я смотрю с Воробьевых высот на ночное созвездие огней. Пусть Москве уже за 800 – мы вовек не состаримся с ней».

Олег Газманов живет с семьей в Серебряном Бору, в большом коттедже. Он счастлив во втором браке почти тридцать лет. Они познакомились в Воронеже, где жила Марина. Певец увидел девушку во время гастролей из окна автобуса и влюбился.

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На момент знакомства Олег был женат. Влюбленные скрывали свою связь долгие годы и поженились только после известия о беременности Марины. У Газманова трое детей. В первом браке родился Родион, сейчас ему уже 38 лет. Он пошел по стопам отца и занимается музыкой. Среднему сыну, Филиппу, исполнился 21 год. Дочке Марианне всего 15.