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Бывшая жена Кержакова вспомнила о пережитом недавно предательстве

Милана Тюльпанова посоветовала женщинам не влюбляться по уши в мужчин.

Бывшая жена Кержакова вспомнила о пережитом недавно предательстве
https://www.instagram.com/milana_tulpanova/

Развод Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой длился больше года и только в мае девушке удалось отстоять свое право на ребенка. Экс-футболист, а ныне тренер юношеской сборной России по футболу пытался доказать, что бывшая злоупотребляет алкоголем и в целом «неадекватна», а потому сын должен жить с ним.

Однако Милане и команде ее адвокатов удалось не только отстоять двухлетнего сына Артемия, но и получить солидную компенсацию.

«Это конец моих судебных разбирательств. Я разведена, Тема со мной, и я хочу поблагодарить команду своих юристов за проделанную работу», — сообщила блондинка в мае этого года.

И все же кажется, что девушка слукавила, сказав, что вычеркнула бывшего из памяти насовсем. Ведь на днях Милана весьма эмоционально отреагировала на вопрос подписчиков в Instagram, как пережить предательство.

«В жизни все можно пережить, если есть ради чего, — заметила она. — Ну, а если практический совет — не делать человека настолько сильно эмоционально значимым, тогда и разочарование будет в разы меньше».

Напомним, что 36-летний Александр Кержаков уже трижды отец. У него есть 13-летняя дочь Дарья от первого брака с Марией Головой. Со второй женой, Екатериной Сафроновой, Кержаков развелся со скандалом и отобрал у нее 5-летнего сына Игоря.

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Александр КержаковМилана Тюльпанова

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Бывшая жена Кержакова вспомнила о пережитом недавно предательстве
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