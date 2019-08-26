ЗВЕЗДЫ

Стас Пьеха признался в творческом кризисе и объяснил его причины

Валерия поддержала коллегу в непростой момент жизни.

Стас Пьеха признался в творческом кризисе и объяснил его причины
Стас Пьеха/instagram.com/wolfieha/

Певец сделал неожиданное признание в своем мини-блоге в социальной сети. Стас опубликовал фото на фоне мегаполиса, которое отражает его грустное настроение. В комментарии он объяснил свое состояние тем, что находится в творческом кризисе.

Музыкант признался, что понял, почему у него нет никакого желания писать. Композиции, в которые он вкладывал душу, и стихи, все было «убито или не поддержано радиостанциями!» — рассказал Пьеха.

Артист заявил, что больше не хочет писать в стол, слишком много усилий он прилагает для того, чтобы тот или иной трек получился, болеет на каждом этапе его создания. «Просто нет сил больше делать это в пустоту», — в сердцах признался Пьеха в Instagram.

Интересно, что первым подписчиком, среагировавшим на пост Стаса, стала его коллега по звездному цеху Валерия, которая согласилась с ним на все сто процентов. «Грустно», — поддержала Пьеху певица.

Поклонники не пожалели добрых слов в адрес захандрившего кумира: «Стас, вы — лучший», «Возьмите паузу и поживите для себя, а потом пишите для себя или для тех, кто вас очень любит»,  «Я понимаю, о чем вы… Это обрезает крылья и не дает летать, но чье-то мнение не должно быть главным для творца», — высказались подписчики.

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ВалерияПевецСтас Пьехатворческий кризис

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Стас Пьеха признался в творческом кризисе и объяснил его причины
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