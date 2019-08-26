ЗВЕЗДЫ

«Я не паинька»: Подольская опубликовала фото в нескромном наряде

Певица рассказала, в чем секрет ее крепкого брака с Владимиром Пресняковым.

«Я не паинька»: Подольская опубликовала фото в нескромном наряде
Наталья Подольская/instagram.com/nataliapodolskaya/

Певица Наталья Подольская интересно ведет свою страницу в Instagram, делясь с подписчиками повседневными заботами и стараясь быть искренней, а не рисовать глянцевую картинку, которую хотят видеть поклонники.

Очередной пост в мини-блоге Натальи стал еще одним шагом на пути к цели — «быть, а не казаться». Подольская опубликовала довольно провокационный снимок, на котором она стоит в оригинальном платье, изюминкой которого является юбка, а точнее — отсутствие последней. Вместо нее представлена длинная бахрома, не скрывающая, что на артистке нет нижнего белья.

Наряд обнажил стройные бедра Подольской, оставив открытым тело от талии до линии колен. Дополнили экстравагантный стиль высокие узконосые темные сапоги на каблуках с белыми вставками и принтами по бокам и большая широкополая шляпа.

В комментарии к фото артистка призналась, что любит свою жизнь и свою работу, но не штампы, которые к ней пытаются приклеить.

«Все привыкли считать меня паинькой, но я не паинька», — заявила Подольская. Она подчеркнула, что за ее мягкостью стоит сильный характер. «Мягкое, но твердое «настоять на своем» — секрет моего крепкого брака в том числе», — призналась Наталья.

Напомним, выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году, а через пять лет у пары родился сын Артем.

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Владимир Пресняковзвездные семьиНаталья Подольскаяоткровенное фотоПевица

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«Я не паинька»: Подольская опубликовала фото в нескромном наряде
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