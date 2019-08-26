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Ирина Хакамада объяснила, как научиться побеждать в спорах

Бизнес-тренер открыла секрет своего таланта быстро отвечать на вопросы.

Ирина Хакамада объяснила, как научиться побеждать в спорах
Ирина Хакамада ФОТО GLOBALLOOKPRESS

Экс-кандидат в Президенты России, писатель, коуч Ирина Хакамада часто дает советы своим подписчикам. На этот раз она опубликовала сторис в Инстаграм, в котором рассказала, как побеждать в спорах и быстро находить ответы на вопросы оппонента.

По словам Ирины, она очень много читает художественную литературу, научную и философскую. При этом у нее быстрая реакция, которая развита в результате участия в политических дебатах и спорах. «Хотите стать быстрыми – учитесь, — говорит Хакамада. — Будет опыт конструктивных бесед, споров в поиске истины, научитесь быстро аргументировать. А чтобы были смыслы в голове и слова соответствующие – читайте. Особенно художественную литературу».

Ирина Хакамада
Ирина Хакамада. Фото Инстаграм

Ирина — успешная женщина, у которой получается все, за что бы она ни бралась. Она сделала карьеру в науке, политике, написала книги, которые разошлись большим тиражом, на тренингах Хакамады нет свободных мест. По мнению звезды, люди делают себя счастливыми и успешными исключительно сами.

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Ирина Хакамада

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Ирина Хакамада объяснила, как научиться побеждать в спорах
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