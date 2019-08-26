ЗВЕЗДЫ

«Солнечный» сын Бледанс подарил букет роз дочери Бони

Мамы с детьми прогулялись в столичном парке Skazka.

«Солнечный» сын Бледанс подарил букет роз дочери Бони
Эвелина Бледанс/instagram.com/bledans/

39-летняя Виктория Боня вместе с дочерью, 7-летней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, но сейчас они гостят в Москве. Теплые дни Виктория с малышкой использовали для того, чтобы прогуляться с друзьями в столичном семейном парке Skazka. Компанию им составили 50-летняя Эвелина Бледанс и «солнечный» сын артистки, 7-летний Сема.

Виктория для прогулки выбрала повседневное светлое платье, верх которого украшает полоска, а юбку — цветы. Обращает на себя внимание необычный, винный оттенок принта и пояса, подчеркнувшего тонкую талию Бони. Из аксессуаров на Виктории – сумка с ремешком через плечо, спортивная обувь в тон на шнуровке, часы с крупными камнями и браслеты-фенечки. Бледанс оделась во все белое: рубашка на пуговицах открывает линию декольте, укороченные брюки не скрывают босоножки в восточном стиле. К наряду артистка подобрала небольшую яркую красную сумочку.

На страницах обеих звезд в Instagram появились фото- и видеоотчеты о «встрече на Эльбе» (как назвала прогулку Бледанс). Эвелина также поведала, что Семочка, как настоящий кавалер, пришел на свидание с Анджелиной с большим букетом роз. На фото малыши, которые практически одного роста, стоят рядом и улыбаются, но на видео видно, что они смущаются и стесняются общества друг друга. На одном из роликов бравая четверка и их друзья исполняют энергичный танец в стиле гангам стайл, изображая скачки на лошадях.

Скорее всего, взрослые и Сема таким образом «сделали поклон» в сторону Анджелины, которая увлеченно занимается конным спортом.

Поведав историю с прогулкой, Бледанс упомянула о том, что Анджелина в результате по забывчивости оставила Семины цветы в парке, но призналась, что настроение эта оплошность девочки никому не испортила.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория Бонядети звездЗвездные детизнаменитостьЭвелина Блёданс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Солнечный» сын Бледанс подарил букет роз дочери Бони
Интересно?
Поделись с друзьями: