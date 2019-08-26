«Солнечный» сын Бледанс подарил букет роз дочери Бони

39-летняя Виктория Боня вместе с дочерью, 7-летней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, но сейчас они гостят в Москве. Теплые дни Виктория с малышкой использовали для того, чтобы прогуляться с друзьями в столичном семейном парке Skazka. Компанию им составили 50-летняя Эвелина Бледанс и «солнечный» сын артистки, 7-летний Сема.

Виктория для прогулки выбрала повседневное светлое платье, верх которого украшает полоска, а юбку — цветы. Обращает на себя внимание необычный, винный оттенок принта и пояса, подчеркнувшего тонкую талию Бони. Из аксессуаров на Виктории – сумка с ремешком через плечо, спортивная обувь в тон на шнуровке, часы с крупными камнями и браслеты-фенечки. Бледанс оделась во все белое: рубашка на пуговицах открывает линию декольте, укороченные брюки не скрывают босоножки в восточном стиле. К наряду артистка подобрала небольшую яркую красную сумочку.

На страницах обеих звезд в Instagram появились фото- и видеоотчеты о «встрече на Эльбе» (как назвала прогулку Бледанс). Эвелина также поведала, что Семочка, как настоящий кавалер, пришел на свидание с Анджелиной с большим букетом роз. На фото малыши, которые практически одного роста, стоят рядом и улыбаются, но на видео видно, что они смущаются и стесняются общества друг друга. На одном из роликов бравая четверка и их друзья исполняют энергичный танец в стиле гангам стайл, изображая скачки на лошадях.

Скорее всего, взрослые и Сема таким образом «сделали поклон» в сторону Анджелины, которая увлеченно занимается конным спортом.

Поведав историю с прогулкой, Бледанс упомянула о том, что Анджелина в результате по забывчивости оставила Семины цветы в парке, но призналась, что настроение эта оплошность девочки никому не испортила.