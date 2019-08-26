Саша Плющенко показал эмоциональную проработку своего номера

Имея такого папу и тренера, как Евгений Плющенко, было бы удивительно, если бы его сын Саша не захотел превзойти или, по крайней мере, повторить успех олимпийского чемпиона. А значит, надо много тренироваться, невзирая на каникулы, усталость и желание просто поиграть.

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Успехи, как известно, уже пришли, а вот чем они достигаются, Саша Плющенко в очередной раз показал на своей странице в социальной сети Instagram. Это видео, где Гном Гномыч, по его словам, вместе с папой прорабатывают эмоциональную часть номера «Tango Amore».

«Мой тренер знает об этой программе все», — замечает в подписи к ролику Плющенко-младший.

Мнения по поводу увиденного в комментариях в очередной раз разделились. Одни дружно пожелали папе и сыну успехов и новых достижений, хваля за трудолюбие и упорство. Другие же снова засомневались в том, что у Плющенко-младшего счастливое детство, ведь, судя по кадрам, мальчик выглядит усталым и невеселым. И потому задались вопросом, мол, кому этот спорт нужен родителям или мальчику?