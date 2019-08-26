ЗВЕЗДЫ

Софья Каштанова рассказала, как учит семимесячного сына плавать

Звезда «Полицейского с Рублевки» призналась, что ее действия вызывают удивление у окружающих.

Софья Каштанова рассказала, как учит семимесячного сына плавать
Софья Каштанова. фото: instagram.com/sofiacastanova/

Софья Каштанова прославилась благодаря ролям в сериалах «Психологини» и «Полицейский с Рублевки». О своей личной жизни девушка предпочитает не рассказывать. В феврале этого года актриса впервые стала мамой, но в обществе об этой новости узнали только спустя два месяца. Рожать она предпочла в Мексике, где уже давно живет ее мама. Там звезда и провела первые месяцы после рождения малыша, наслаждаясь теплом и новым статусом.

Лишь в начале лета Софья вернулась в Россию вместе с наследником. Его она нарекла необычным именем — Джордж. Теперь в соцсети актриса иногда делится снимка с прогулок, а также рассказывает о том, как воспитывает малыша. На днях она призналась, что уже учит своего семимесячного сына плавать.

«Когда моему сыну было меньше месяца, мы познакомились с Афанасьевой Татьяной. Я, вдохновлённая ею, обучаю своего сына нырянию и плаванию, чем почему-то вызываю страшное удивление окружающих отдыхающих», — поделилась Каштанова.

Она также опубликовала снимок, на котором запечатлена в одной футболке с коляской на прогулке. Лицо сына девушка пока продолжает скрывать. Поклонники отметили, что артистка очень хорошая мама. «Привет. Обалденно выглядишь», «Софья, ты лучшая на свете!», «Если без принуждения и членовредительства, почему нет? Дайвинг — это прекрасно, главное не испугать вначале, иначе будет отрицание… А там только к психологиням», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Каштанова также успела тайно выйти замуж. Имя своего супруга она скрывает, но недавно поведала, что он наполовину армянин и у него более восточное представление о семье и женских обязанностях.

А вы бы осмелились учить ребенка плавать в столь раннем возрасте?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Полицейский с Рублевки»воспитание наследниковЗвездные детиСофья Каштанова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Софья Каштанова рассказала, как учит семимесячного сына плавать
Интересно?
Поделись с друзьями: