«До боли в душе»: Билан показал на своем теле «сибирские пожары»

Артист признался, что эта тема его тревожит уже давно.

Среди многочисленных российских звезд, приехавших на шоу «Новая волна» в Сочи оказался и Дима Билан, который накануне своего выступления стал в интернет-пространстве чуть ли ни главным ньюсмейкером дня.

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Сначала артист очень трогательно признался в любви своему продюсеру Яне Рудковской, с которой успешно сотрудничает вот уже 15 лет. А затем певец поразил журналистов, публику в Сочи и своих подписчиков в Instagram необычным боди-артом. На его теле появился объятый пламенем лес.

По словам Димы, автором «картины» стала Светлана Пирожнова, представляющая «Пространство MY BEAUTY CAFE» в Сочи. И горящие леса появилась на Билане неслучайно. Как отмечает звезда, эта тема тронула его до боли в душе.

«Я долго молчал и, наконец, высказался об этом в музыке!!! И еще выскажусь в творчестве, скоро все расскажу», — пообещал артист.