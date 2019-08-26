Билан признался, что три месяца пролежал с температурой в больнице

Дима Билан опубликовал в Instagram видео, где предельно откровенно рассказал про тяжелую жизнь артиста, который все готов положить на алтарь любимой профессии. «А это сломанные ноги, с которыми ты потом работаешь на 300%, рискуя, что ее тебе потом вообще могут отрезать», — признался певец.

А ведь еще сколько тратится нервов, постоянно меняющиеся ситуации, взаимодействие с огромным количеством разных людей, скандалы, возможно, даже суды. Были еще более крайние серьезные вещи, которые, по словам Димы, он тоже поимел.

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Артист также вспомнил, как ему пришлось давать концерт на улице при всего лишь +4 градусов тепла, а потом три месяца лежать в больнице с температурой, которую никто не мог сбить.

Певец признался, что «я рисковый чувак, я много чего видел и со временем перестал бояться многих вещей».

Дима еще добавил, что на нем лежит ответственность за большую семью, которую ему нужно содержать. Он много работает не только для себя и близких, а платит и большие налоги, которые идут в бюджет, и многие обычные люди получают из-за этого деньги.

На протяжении всего своего спича артист неоднократно обращался к злобным «диванным критикам», которые ничего не знают, а пытаются его в чем-то осуждать. Он посоветовал им лучше обратить внимание на свою жизнь.