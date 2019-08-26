Билан признался, что три месяца пролежал с температурой в больнице

Дима Билан опубликовал в Instagram видео, где предельно откровенно рассказал про тяжелую жизнь артиста, который все готов положить на алтарь любимой профессии. «А это сломанные ноги, с которыми ты потом работаешь на 300%, рискуя, что ее тебе потом вообще могут отрезать», — признался певец.
А ведь еще сколько тратится нервов, постоянно меняющиеся ситуации, взаимодействие с огромным количеством разных людей, скандалы, возможно, даже суды. Были еще более крайние серьезные вещи, которые, по словам Димы, он тоже поимел.
Артист также вспомнил, как ему пришлось давать концерт на улице при всего лишь +4 градусов тепла, а потом три месяца лежать в больнице с температурой, которую никто не мог сбить.
Певец признался, что «я рисковый чувак, я много чего видел и со временем перестал бояться многих вещей».
Дима еще добавил, что на нем лежит ответственность за большую семью, которую ему нужно содержать. Он много работает не только для себя и близких, а платит и большие налоги, которые идут в бюджет, и многие обычные люди получают из-за этого деньги.
На протяжении всего своего спича артист неоднократно обращался к злобным «диванным критикам», которые ничего не знают, а пытаются его в чем-то осуждать. Он посоветовал им лучше обратить внимание на свою жизнь.