ЗВЕЗДЫ

Девушка Роналду рассказала, как удержать мужчину

25-летняя Джорджина Родригес уверена, что сильнее всего мужчина привязывается во сне.

Девушка Роналду рассказала, как удержать мужчину
https://www.instagram.com/georginagio/

Португальский красавец-футболист всегда умел свести девушку с ума. В его амурных сетях даже как-то оказалась Ирина Шейк.

Правда, на этот раз спортсмен, кажется, попался в сети сам… Его история знакомства с продавщицей в магазине, жгучей брюнеткой Джорджиной Родригес, похожа на сказку о Золушке. Ведь уже на третьем свидании Криштиану предложил ей жить вместе.

Родригес же оказалась не из жадных. И поделилась со всеми девушками мудростью, как свести мужчину с ума. И оказалось, секрет весьма прост.

«Самое важное происходит во сне. Важно засыпать рядом со своим мужчиной. И даже если очень устала, выглядеть соблазнительно. Пусть, когда он ночью захочет тебя обнять, то дотронется до шелкового пеньюара», — добавила она, сообщает The Sun.

Надо заметить, что великолепно выглядеть дается Джорджине не так то просто. И хотя она родила любимому всего одного ребенка, по факту она воспитывает всех четверых. Ведь троих старших Криштиану подарили суррогатные матери.

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Джорджина РодригесЗвездные отношенияИрина ШейкКриштиану Роналду

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Девушка Роналду рассказала, как удержать мужчину
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