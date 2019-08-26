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Волочкова поделилась обнаженным снимком из купели

Тело балерины прикрывает только банный веник.

Волочкова поделилась обнаженным снимком из купели
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Анастасия Волочкова продолжает вспоминать свои греческие каникулы, наполненные солнцем, купальниками, морем и, конечно, шпагатами. На этот раз бывшая балерина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала новый снимок из своей знаменитой бани.

На снимке Анастасия позирует в купели обнаженная, прикрываясь только банным веником.

«Как же я соскучилась по любимой ледяной Купели и домашней русской бане! Мне так не хватало ее в Греции!», — написала артистка в подписи к фотографии.

Напомним, баня для Волочковой – очень важная часть жизни. В Сети есть множество фотографий оттуда. Приводит в свою баню Анастасия и гостей. В частности, там побывала и ведущая и журналистка Ксения Собчак, когда делала большое интервью с артисткой для своего шоу.

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Волочкова поделилась обнаженным снимком из купели
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