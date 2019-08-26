Инна Михайлова раскрыла рецепт любимых котлет супруга

По ее признанию, «Стас, слопав пять котлет за раз, сказал, что женился бы на мне второй раз!»

По признанию супруги певца Стаса Михайлова Инны, рецепт котлет может показаться несколько странным, этот вкус точно на любителя.

Для приготовления своих оригинального блюда Инна Михайлова берет постное мясо — куриную грудку, индейку, но сейчас она использовала очищенное, абсолютно без жира филе свинины. А для мягкости, пышности и сочности котлет Инна добавляет майонез и жидкие сливки.

В настоящий момент она находится за рубежом и у нее нет мясорубки, поэтому в магазине она попросила, чтобы ей сделали фарш из филе.

Другие нужные ингредиенты — лук и вымоченный в молоке белый хлеб, она протерла на терке. Смешала полученную смесь с фаршем и добавила яйца, майонез и жидкие сливки, морскую соль, немного свежемолотого перца и приправу.

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Далее следует перемешать все ингредиенты до однородной массы. Затем раскалить сковороду и в большом количестве масла (подобие фритюра) на максимальном огне обжаривать котлеты до золотистой корочки с одной, а потом с другой стороны. После со сковороды нужно слить масло, накрыть ее крышкой и на маленьком огне довести котлеты до готовности. Затем следует положить пару лавровых листов (можно добавить еще душистый перец) прямо поверх котлет.

Лучше всего такое блюдо есть на следующий день прямо из холодильника. «И я, и Стас, мы очень любим разрезать котлетку пополам, взять свеженький хлебушек, положить на него котлетку (именно холодную) и очищенный огурчик», — написала Инна в Instagram.

По ее признанию, «Стас, слопав пять котлет за раз, сказал, что женился бы на мне второй раз!»