Аглая Шиловская не скрыла округлившийся животик

Аглая Шиловская вместе с возлюбленным Федором Воронцовым отдыхает в Таиланде. Девушка наслаждается морем, солнцем, а заодно успевает ездить на экскурсии.

Большую часть времени на актрисе — свободные сарафаны и рубахи. Поклонники поначалу думали, что это из-за тропического климата. Но позже рассмотрели заметно округлившийся животик под белой рубахой.

Так что остается только поздравить актрису. Ведь к этому она и Федор шли довольно долго. Вместе пара уже восемь лет. Печать в паспорте влюбленные посчитали формальностью, однако несколько лет назад все-таки приняли решение расписаться.

О материнстве Аглая также говорила, что оно ее нисколько не пугает и она будет крайне подвижной мамочкой. Только вот всему, считает, свое время. И, видимо, оно наступило.