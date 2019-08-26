ЗВЕЗДЫ

Аглая Шиловская не скрыла округлившийся животик

Интересное положение 26-летней актрисы на острове Самуи выдала просторная белая рубаха.

Аглая Шиловская не скрыла округлившийся животик
https://www.instagram.com/aglaiashilovskaia/

Аглая Шиловская вместе с возлюбленным Федором Воронцовым отдыхает в Таиланде. Девушка наслаждается морем, солнцем, а заодно успевает ездить на экскурсии.

Большую часть времени на актрисе — свободные сарафаны и рубахи. Поклонники поначалу думали, что это из-за тропического климата. Но позже рассмотрели заметно округлившийся животик под белой рубахой.

Аглая Шиловская
https://www.instagram.com/aglaiashilovskaia/

Так что остается только поздравить актрису. Ведь к этому она и Федор шли довольно долго. Вместе пара уже восемь лет. Печать в паспорте влюбленные посчитали формальностью, однако несколько лет назад все-таки приняли решение расписаться.

О материнстве Аглая также говорила, что оно ее нисколько не пугает и она будет крайне подвижной мамочкой. Только вот всему, считает, свое время. И, видимо, оно наступило.

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Аглая Шиловскаязвездные романыФедор Воронцов

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Аглая Шиловская не скрыла округлившийся животик
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