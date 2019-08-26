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«Могу быть просто собой»: Корикова призналась, что хочет пожить для себя

Актриса подметила, что за актерскую карьеру она перевоплощалась как в положительных, так и в отрицательных героинь.

«Могу быть просто собой»: Корикова призналась, что хочет пожить для себя
Елена Корикова (Фото: кадр из сериала "Бедная Настя")

47-летняя Елена Корикова редко соглашается на интервью и практически не посещает светские рауты. При этом знаменитость активно снимается в кино и участвует в театральных постановках. Многие помнят актрису по роли возлюбленной барона Владимира Корфа из исторической теленовеллы «Бедная Настя». В ленте Корикова снялась вместе с Екатериной Климовой, Петром Красиловым, Даниилом Страховым, Анной Горшковой, Мариной Александровой, Антоном Макарским, Ольгой Остроумовой, Эммануилом Виторганом и другими известными артистами.

Примечательно, что Екатерина Климова в беседе с поклонниками призналась: после съемок в «Бедной Насте» она проснулась знаменитой. Как и Елена Корикова, экс-возлюбленная Гела Месхи не оставила театральную сцену. Актриса умело совмещает материнство (Екатерина воспитывает четверых детей. — Прим. ред.) со съемками в кино и спектаклями.

Несмотря на то, что Корикова избегает внимание прессы, она сама ведет личную страничку в Instagram, рассказывая верным почитателям о съемках и путешествиях. Кроме того, Елена публикует памятные снимки и архивные кадры.

Так, рассуждая о своей актерской профессии, знаменитость подметила, что за эти годы ей довелось сыграть как положительных, так и отрицательных героинь, молодых и возрастных женщин. Каждый персонаж имел свой характер.

«Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки… Пришло время для себя любимой», — добавила Корикова, заверив, что наконец может пожить для себя, наслаждаясь каждым моментом.

Как пишет «Комсомольская правда», актриса перестала скрывать свое замужество. Елена обрела женское счастье, однако не торопится выводить избранника в свет.

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«Могу быть просто собой»: Корикова призналась, что хочет пожить для себя
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