Снова женственна: Джоли вернула пышные формы

Бывшая Брэда Питта, кажется, всерьез решила вернуть себе звание секс-символа… На киноконвенте Walt Disney Studios та появилась в маленьком черном платье. И да — права была Коко Шанель, что это беспроигрышный вариант.

Худоба, за которую в последнее время поклонники клеймили актрису, внезапно испарилась. Наряд от Versace буквально сотворил чудеса.

Девушка выглядела также прекрасно, как и во времена «Лары Крофт»: пышная грудь, свежий цвет лица и блеск в глазах.

Впрочем, как оказалось, звезде и правда пришлось хорошенько за себя взяться. Ведь она вот-вот присоединится к компании супергероев и приступит к съемкам в фильме «Вечные».

Актрисе предстоит сыграть супергероиню — представительницу расы «бессмертных». А потому Энжи даже записалась в спортзал. К слову, именно работа помогли девушке справиться с тяжелым разводом с Брэдом Питтом.