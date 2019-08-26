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Снова женственна: Джоли вернула пышные формы

На киноконвенте компании Walt Disney Studios 44-летняя актриса появилась в маленьком черном платье.

Снова женственна: Джоли вернула пышные формы
https://www.instagram.com/angelinajolieofficial/

Бывшая Брэда Питта, кажется, всерьез решила вернуть себе звание секс-символа… На киноконвенте Walt Disney Studios та появилась в маленьком черном платье. И да — права была Коко Шанель, что это беспроигрышный вариант.

Худоба, за которую в последнее время поклонники клеймили актрису, внезапно испарилась. Наряд от Versace буквально сотворил чудеса.

Девушка выглядела также прекрасно, как и во времена «Лары Крофт»: пышная грудь, свежий цвет лица и блеск в глазах.

Впрочем, как оказалось, звезде и правда пришлось хорошенько за себя взяться. Ведь она вот-вот присоединится к компании супергероев и приступит к съемкам в фильме «Вечные».

Актрисе предстоит сыграть супергероиню — представительницу расы «бессмертных». А потому Энжи даже записалась в спортзал. К слову, именно работа помогли девушке справиться с тяжелым разводом с Брэдом Питтом.

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«Вечные»Walt Disney StudiosАнджелина ДжолиБрэд Питт

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Снова женственна: Джоли вернула пышные формы
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