Игра на камеру: Бузова похвасталась стройной фигурой на Бали

Немного скандальным вышло у Ольги Бузовой начало съемок, вернее, закулисье съемок шоу «План Б». Несколько дней назад она едва не выпала из бассейна на своей вилле. После этого ее обвинили в злоупотреблении алкоголем.

Видимо, поэтому новая публикация ведущей «Дома-2» абсолютно нейтральная, позитивная и спокойная. Ольга продолжает заниматься тем, что у нее хорошо получается – хвастаться своим телом.

«Пошел обратный отсчет. У нас уже раннее утро. Всем хорошего дня», — напоминает про старт шоу Бузова, поделившись снимком, на котором она стоит спиной к объективу и все желающие могут рассмотреть и стройные ноги и длинные волосы звезды.

«Ну ты просто нереальная. Сумасшедшая девушка, когда замуж уже?» — восхищаются фанаты.

Впрочем, некоторые комментаторы раскритиковали ведущую за то, что в ее ленте частенько встречаются снимки, где Бузова запечатлена спиной. Часть фолловеров даже сочла это неуважением к поклонникам.