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Звезда сериала «Универ. Новая общага» показала мужа

28-летняя Анастасия Иванова сыграла свадьбу с победителем проекта «Х-Фактор» Владиславом Онищенко.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» показала мужа
https://www.instagram.com/nastyavanya/

Актриса прославилась как Юлия Семакина из популярного ситкома. Однако несмотря на комедийную роль Анастасия — девушка серьезная. Иванова еще весной сообщила, что мечтает выйти замуж за любимого человека.

И вот ее мечта сбылась. 28-летняя актриса оформила отношения с артистом, который младше ее на четыре года.

«Меня больше интересуют умные мужчины, рассудительные, у которых можно чему-нибудь научиться, — рассказала Настя. — Если выбирать из персонажей «Универа», то ни один из этих типажей мне не подходит», сообщает «СтарХит».

Зато с Владиславом отношения сложились с первой минуты. Когда молодой человек увидел ее впервые, то она оказалась на высоких каблуках и в спортивной майке. Выяснилось, что за полчаса до этого Настя была на шоппинге и упала у выхода из магазина в огромную лужу. Вот и пришлось срочно переодеваться. Но именно поэтому свидание и прошло непринужденно и весело.

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«Универ. Новая общага»Анастасия ИвановаВладислав Онищенко

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Звезда сериала «Универ. Новая общага» показала мужа
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