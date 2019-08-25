Звезда сериала «Универ. Новая общага» показала мужа

Актриса прославилась как Юлия Семакина из популярного ситкома. Однако несмотря на комедийную роль Анастасия — девушка серьезная. Иванова еще весной сообщила, что мечтает выйти замуж за любимого человека.

И вот ее мечта сбылась. 28-летняя актриса оформила отношения с артистом, который младше ее на четыре года.

«Меня больше интересуют умные мужчины, рассудительные, у которых можно чему-нибудь научиться, — рассказала Настя. — Если выбирать из персонажей «Универа», то ни один из этих типажей мне не подходит», сообщает «СтарХит».

Зато с Владиславом отношения сложились с первой минуты. Когда молодой человек увидел ее впервые, то она оказалась на высоких каблуках и в спортивной майке. Выяснилось, что за полчаса до этого Настя была на шоппинге и упала у выхода из магазина в огромную лужу. Вот и пришлось срочно переодеваться. Но именно поэтому свидание и прошло непринужденно и весело.