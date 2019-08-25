Утяшева опубликовала фото четырехлетней дочери на шпильках

Этот август Ляйсан Утяшева и Павел Воля проводят в любимой Испании. Пара вместе с детьми отправилась в любимую Валенсию.
На днях же спортсменка выложила фотографию в модном купальнике. Впрочем, форсит на отдыхе не она одна. Утяшева призналась, что 4-летняя дочь уже одалживает ее туфли.
«София Воля. Ну вот и началось», — подписала снимок звезда. На фотографии девочка примеряет мамины ботильоны на шнуровке. К слову до этого Ляйсан рассказывала, что у них на двоих все летние шляпы и панамы с дочкой.
Отмечают подписчики и то, как дружны брат с сестрой. Старший, 6-летний Роберт, окружает сестренку заботой и вниманием. Звездные родители даже как-то признались, что Роберт такой внимательный, что с ним можно оставить Софию лучше, чем с любой няней.