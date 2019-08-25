ЗВЕЗДЫ

Утяшева опубликовала фото четырехлетней дочери на шпильках

София растет модницей и уже одалживает «мамину обувь».

Утяшева опубликовала фото четырехлетней дочери на шпильках
https://www.instagram.com/liasanutiasheva/

Этот август Ляйсан Утяшева и Павел Воля проводят в любимой Испании. Пара вместе с детьми отправилась в любимую Валенсию.

На днях же спортсменка выложила фотографию в модном купальнике. Впрочем, форсит на отдыхе не она одна. Утяшева призналась, что 4-летняя дочь уже одалживает ее туфли.

София Воля
https://www.instagram.com/liasanutiasheva/

«София Воля. Ну вот и началось», — подписала снимок звезда. На фотографии девочка примеряет мамины ботильоны на шнуровке. К слову до этого Ляйсан рассказывала, что у них на двоих все летние шляпы и панамы с дочкой.

Отмечают подписчики и то, как дружны брат с сестрой. Старший, 6-летний Роберт, окружает сестренку заботой и вниманием. Звездные родители даже как-то признались, что Роберт такой внимательный, что с ним можно оставить Софию лучше, чем с любой няней.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные бракиЗвездные отношенияЛяйсан УтяшеваПавел Воля

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Утяшева опубликовала фото четырехлетней дочери на шпильках
Интересно?
Поделись с друзьями: