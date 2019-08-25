«Блокадница» Бузова поделилась мнением, каким должен быть Петербург

Развлекаясь на Бали, Ольга Бузова не забывает читать новости о родном Санкт-Петербурге. Вот, к примеру, скандальная звезда узнала, что северная столица России вошла в ТОП-10 городов мира для развлечений. Певица призналась, что ей трудно принять эту информацию, так как для нее в городе на Неве все знакомое и родное. Но она не может отрицать того, что очень много людей едут туда на белые ночи погулять по историческому центру и посмотреть на развод мостов.

«Хочется, чтобы и дальше город сохранял такую атмосферу, но держал при этом баланс в возможностях для горожан, не скатываясь только в сторону студенческих вечеринок», — высказалась Бузова в Instagram.

Напомним, совсем недавно певица отметилась скандалом, который как раз был связан с ее малой родиной. Отшучиваясь от своего друга во время записи видео для социальной сети, она сказала, что является блокадницей, так как сама из Питера. Многие известные блокадники да и вся общественность Петербурга ополчились на артистку за эту неудачную шутку. Некоторые даже призывали устроить Ольге настоящую голодовку, чтобы впредь она не бросалась неосторожными фразами.

А вы считаете, что Петербург — один из лучших городов мира для развлечений?