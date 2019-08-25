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Джигурда похвастался фигурой, сфотографировавшись в красных плавках

Артист сообщил, что похудел на семь килограммов, благодаря тренировкам.

Джигурда похвастался фигурой, сфотографировавшись в красных плавках
Никита Джигурда гордится своим телом. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актер и певец Никита Джигурда выложил в Instagram фото с пляжа. На нем звезда стоит в красных плавках, демонстрируя загар и свои многочисленные татуировки. Хотя, на самом деле, он опубликовал снимок, чтобы похвастаться фигурой.

«За две недели правильной аскезы, гимнастики и лёгких 30-минутных пробежек мой физический скафандр похудел на семь килограммов. И чувствую я себя теперь гораздо лучше, чем могло бы быть», — написал 58-летний артист.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни называют такую актера смешным, другие хвалят за уход за собой. Кстати, два года назад он уже публиковал подобное фото, и, если их сравнить, то можно отметить, что новых татуировок Никита себе не набил и выглядеть стал немного худее.

Известно, что сейчас Джигурда отдыхает в Греции со своей семьей. Недавно его супруга Марина Анисина опровергла сплетни о расставании пары.

А вы выкладывается в соцсети фотографии с пляжа?

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Джигурда похвастался фигурой, сфотографировавшись в красных плавках
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