Кейт Миддлтон по пути в церковь оживленно болтала с королевой

Герцог и герцогиня Кембриджские сопровождали Ее Величество на воскресную службу в Балморале.

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на уик-энд в замок Балморал. Помимо пикников и охоты одним из обязательных мероприятий в шотландской резиденции является посещение воскресной службы.

Елизавета II предложила герцогу и герцогине Кембриджским с детьми для поездки в церковь занять место в своем автомобиле. Туда же направились на своих машинах принц Чарльз с женой, принц Эдвард с графиней Уэссекской и леди Луизой, а также принцесса Анна с мужем и сыном.

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Кортеж получился весьма внушительным и люди радостно приветствовали королевскую семью. Принц Уильям и его супруга периодически махали им. Кейт сидела на заднем сиденье с Елизаветой II и на протяжении всего пути обе дамы о чем-то оживленно болтали.

И хотя обывателям и любопытно было узнать, что же так увлекло королеву и герцогиню, фэшн-эксперты озаботились другим вопросом — одеждой Кейт. Они шустро «пробили», что для визита в храм Кэтрин выбрала темно-синий тренкот с рисунком «елочка» от Guinea London и элегантную шляпку.

Королева же была в ярком наряде цвета фуксии.