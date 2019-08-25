Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим

25-летняя Джорджина Родригес уверяет, что деньги не играют роли в ее симпатии к спортсмену.

Бывший бойфренд Ирины Шейк и один из самых привлекательных футболистов мира уже давно не свободен. Парень, почти как принц в сказке о Золушке, влюбился в симпатичную продавщицу в бутике брендовой одежды.

Теперь Роналду не только считает 25-летнюю Джорджину своей второй половинкой, но и «преподнес весь мир к ее ногам». Берет жгучую красотку с собой в самые удивительные места земного шара.

А вот девушка же на днях заявила, что любила бы футболиста даже, если тот был бы нищим.

«Богатство — это хорошо, но я с Криштиану не из-за денег. И любила бы его точно также и без них, — призналась спутница Криштиану. — Главной ценностью считаю здоровую и счастливую семью», — сообщает The Sun.

Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.

больше по теме Криштиану Роналду в одиночестве устроил себе каникулы на Мадейре Знаменитый футболист прибыл на несколько дней на португальский курорт.

«Тогда я поняла, что действительно важно только одно — здоровье, — заметила Джорджина. — Без здоровья мы ничто».

Напомним, до этого красотка говорила, что крайне тяжело встречаться с таким известным человеком. Однако позже та все же нашла компромисс и перестала обращать внимания на слухи и заголовки в СМИ.