ЗВЕЗДЫ

Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим

25-летняя Джорджина Родригес уверяет, что деньги не играют роли в ее симпатии к спортсмену.

Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
https://www.instagram.com/georginagio/

Бывший бойфренд Ирины Шейк и один из самых привлекательных футболистов мира уже давно не свободен. Парень, почти как принц в сказке о Золушке, влюбился в симпатичную продавщицу в бутике брендовой одежды.

Теперь Роналду не только считает 25-летнюю Джорджину своей второй половинкой, но и «преподнес весь мир к ее ногам». Берет жгучую красотку с собой в самые удивительные места земного шара.

А вот девушка же на днях заявила, что любила бы футболиста даже, если тот был бы нищим.

«Богатство — это хорошо, но я с Криштиану не из-за денег. И любила бы его точно также и без них, — призналась спутница Криштиану. — Главной ценностью считаю здоровую и счастливую семью», — сообщает The Sun.

Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.

«Тогда я поняла, что действительно важно только одно — здоровье, — заметила Джорджина. — Без здоровья мы ничто».

Напомним, до этого красотка говорила, что крайне тяжело встречаться с таким известным человеком. Однако позже та все же нашла компромисс и перестала обращать внимания на слухи и заголовки в СМИ.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джорджина РодригесЗвездные отношенияКриштиану Роналду

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Интересно?
Поделись с друзьями: