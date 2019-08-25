У нового секретаря Маркл оказался дом за миллион фунтов стерлингов

По словам источника, Фиону Макилхэм взяли на место личного помощника, чтобы восстановить репутацию Сассексов.

Информация о назначении нового личного секретаря Меган Маркл и принца Гарри пришла посреди шумихи вокруг перелетов четы на частных джетах. В качестве кандидатуры была выбрана 4-летняя Фиона Макилхэм, которая в 2009 году стала самым молодым дипломатом.

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Сама она называет себя в соцсетях «самой востребованной супер-мамой». Макилхэм живет на севере Лондона в особняке стоимостью миллион фунтов стерлингов со своим сыном и мужем Дэниелем Корски, бывшим ассистентом премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Она только что окончила в Королевском колледже курсы по изучению проблем нацбезопасности. Выбор Фионы не случаен. Источники утверждают, что ее дипломатическое прошлое поможет восстановить подмоченную репутацию королевской четы.

Кроме этого, она возьмет на себя управление штатом прислуги и тем самым будет способствовать урегулированию недоразумений между персоналом и венценосными хозяевами, пишет The Sun.