Билан вынудил поклонниц увеличивать свое фото

Готовясь к очередному выступлению на фестивале «Новая волна» в Сочи, певец Дима Билан выложил в Instagram снимок, на котором он практически голый. Из одежды на 37-летнем артисте только трусы. Откровенное фото звезда объяснил тем, что скоро ему предстоит непростой выход на сцену.

«Что уж говорить, придётся не только быть почти раздетым, но и душа будет оголена до предела!» — написал Билан.

В комментариях под снимком множество подписчик признались, что воспользовались возможностью Instagram увеличивать фотографию, что получше рассмотреть паховую область мужчины. Некоторые, правда, заподозрили, что певец подложил в нижнее белье некий предмет, чтобы снимок казался более провокационным.

Напомним, недавно акцент на трусах сделали коллеги Билана Алексей Воробьев и Тарзан.

А вам захотелось получше разглядеть это фото?