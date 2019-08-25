ЗВЕЗДЫ

«Лицо у меня одно, а вас – много»: Бортич ответила на критику хейтеров

Актриса сделала селфи на фоне «бабушкиного» ковра.

«Лицо у меня одно, а вас – много»: Бортич ответила на критику хейтеров
Александра Бортич высказалась по поводу «одинакового» выражения лица. Фото: instagram.com/bortich/

Александра Бортич не церемонится с поклонниками. Так, 24-летняя актриса резко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за одинаковое выражение лица на всех снимках. Некоторым фолловерам не понравилось новое селфи актрисы, которое она сделала на фоне «бабушкиного» ковра.

«Фото с ковром», – подписала снимок актриса.

В кадре Бортич позирует в черном пиджаке, надетом на голое тело. На лице заметен легкий макияж. Свой образ актриса дополнила серебристыми украшениями.

«Всегда было интересно, почему всегда одно и тоже выражение лица?», – написал один из подписчиков.

«Потому что лицо у меня одно, а вас – много», – прокомментировала Бортич.

Александра Бортич резко ответила хейтерам. Фото
Александра Бортич резко ответила хейтерам. Фото: instagram.com/bortich/

Ранее Александра Бортич показала, как выглядит в купальнике. Фанаты не оценили фигуру звезды фильма «Я худею», заявив, что актриса обладает слишком «пышными» бедрами. Некоторые фолловеры посоветовали знаменитости не выставлять свои недостатки на всеобщее обозрение.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра Бортичкритика звездыХейтеры

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Лицо у меня одно, а вас – много»: Бортич ответила на критику хейтеров
Интересно?
Поделись с друзьями: