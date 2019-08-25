«Лицо у меня одно, а вас – много»: Бортич ответила на критику хейтеров

Александра Бортич не церемонится с поклонниками. Так, 24-летняя актриса резко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за одинаковое выражение лица на всех снимках. Некоторым фолловерам не понравилось новое селфи актрисы, которое она сделала на фоне «бабушкиного» ковра.

«Фото с ковром», – подписала снимок актриса.

В кадре Бортич позирует в черном пиджаке, надетом на голое тело. На лице заметен легкий макияж. Свой образ актриса дополнила серебристыми украшениями.

«Всегда было интересно, почему всегда одно и тоже выражение лица?», – написал один из подписчиков.

«Потому что лицо у меня одно, а вас – много», – прокомментировала Бортич.

Ранее Александра Бортич показала, как выглядит в купальнике. Фанаты не оценили фигуру звезды фильма «Я худею», заявив, что актриса обладает слишком «пышными» бедрами. Некоторые фолловеры посоветовали знаменитости не выставлять свои недостатки на всеобщее обозрение.