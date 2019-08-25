ЗВЕЗДЫ

Риск и эйфория: Екатерина Андреева прыгнула над пропастью в Исландии

Своим снимком телеведущая призвала подписчиков в Instagram двигаться вперед.

Риск и эйфория: Екатерина Андреева прыгнула над пропастью в Исландии
Екатерина Андреева продолжает делиться эмоциями из поездки. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look

Известный диктор новостей Екатерина Андреева поделилась новым снимком из своего путешествия по Исландии. Телеведущая сфотографировалась в прыжке на фоне гигантского водопада. По ее словам, прыгала она над пропастью, заполненной водой, и это было достаточно опасно.

«Если не сейчас, то когда? Вопрос — как все успеть? Ответ — планировать и выполнять. Забыть слово лень. Не ныть, не жалеть себя на пустом месте. Выход есть всегда, и прыгнуть вверх можно везде», — написала Екатерина мотивационный пост в Instagram.

Очевидно, она имела в виду то, что путешествие в Исландию было ее давней мечтой, которую она осуществила эти летом. Саму страну россиянка называет «эльфийскими берегами». Ранее она рассказывала, что встретила там множество сказочных чудес.

Напомним, Андреева ведет программу «Время» на Первом канале с 1997 года. Сейчас ей уже 57 лет, но выглядит звезда ТВ молодой и стройной, на радость своим поклонникам.

А у вас тоже есть фото на фоне водопада?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина АндрееваИсландиямотивациятуристы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Риск и эйфория: Екатерина Андреева прыгнула над пропастью в Исландии
Интересно?
Поделись с друзьями: