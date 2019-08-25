Риск и эйфория: Екатерина Андреева прыгнула над пропастью в Исландии

Известный диктор новостей Екатерина Андреева поделилась новым снимком из своего путешествия по Исландии. Телеведущая сфотографировалась в прыжке на фоне гигантского водопада. По ее словам, прыгала она над пропастью, заполненной водой, и это было достаточно опасно.

«Если не сейчас, то когда? Вопрос — как все успеть? Ответ — планировать и выполнять. Забыть слово лень. Не ныть, не жалеть себя на пустом месте. Выход есть всегда, и прыгнуть вверх можно везде», — написала Екатерина мотивационный пост в Instagram.

Очевидно, она имела в виду то, что путешествие в Исландию было ее давней мечтой, которую она осуществила эти летом. Саму страну россиянка называет «эльфийскими берегами». Ранее она рассказывала, что встретила там множество сказочных чудес.

больше по теме Екатерина Андреева подружилась с эльфийским скакуном Телеведущая рассказала, как страхи мешают налаживанию контактов.

Напомним, Андреева ведет программу «Время» на Первом канале с 1997 года. Сейчас ей уже 57 лет, но выглядит звезда ТВ молодой и стройной, на радость своим поклонникам.

А у вас тоже есть фото на фоне водопада?