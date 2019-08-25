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Двухлетняя дочь Риты Дакоты научилась носить вещи мамы

Малышка Мия забрала из маминого гардероба дорогую брендовую сумку.

Двухлетняя дочь Риты Дакоты научилась носить вещи мамы
https://www.instagram.com/ritadakota/

Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским в январе этого года. Тогда певица узнала, что любимый человек и отец ее дочери Мие ей не верен.

Рита не стала давать изменнику второй шанс, а подала на развод. А вот утешение девушка нашла в творчестве, записав сразу несколько новых песен, и в любимой дочке.

Поклонники смеются, что крошке уже удается из мамы «веревки вить». Так что же будет дальше? Так на днях Мия присвоила себе модную брендовую сумочку из гардероба Дакоты.

«Когда мама купила сумку себе, но Мия так не считает», — посмеялась популярная блондинка, выложив снимок дочурки с обновкой.

Мия Соколовская
https://www.instagram.com/ritadakota/

Напомним, ранее певица сломала палец на ноге, пытаясь угнаться за девочкой. С тех пор Дакота ведет себя на детской площадке осторожнее.

К слову, и папа о дочке не забывает. Рита заметила, что не будет препятствовать общению Соколовского с Мией и тот сможет проводить с ней столько времени, сколько только захочет.

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Влад СоколовскийМия СоколовскаяРита Дакота

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Двухлетняя дочь Риты Дакоты научилась носить вещи мамы
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