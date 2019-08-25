Двухлетняя дочь Риты Дакоты научилась носить вещи мамы

Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским в январе этого года. Тогда певица узнала, что любимый человек и отец ее дочери Мие ей не верен.

Рита не стала давать изменнику второй шанс, а подала на развод. А вот утешение девушка нашла в творчестве, записав сразу несколько новых песен, и в любимой дочке.

Поклонники смеются, что крошке уже удается из мамы «веревки вить». Так что же будет дальше? Так на днях Мия присвоила себе модную брендовую сумочку из гардероба Дакоты.

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«Когда мама купила сумку себе, но Мия так не считает», — посмеялась популярная блондинка, выложив снимок дочурки с обновкой.

Напомним, ранее певица сломала палец на ноге, пытаясь угнаться за девочкой. С тех пор Дакота ведет себя на детской площадке осторожнее.

К слову, и папа о дочке не забывает. Рита заметила, что не будет препятствовать общению Соколовского с Мией и тот сможет проводить с ней столько времени, сколько только захочет.