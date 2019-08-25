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В Подмосковье нарисовали 60-метровую женщину, похожую на певицу Зару

Сама артистка уже сфотографировалась на фоне картины.

В Подмосковье нарисовали 60-метровую женщину, похожую на певицу Зару
Зара восхитилась масштабным искусством. Фото: Komsomolskaya Pravda

Певица Зара выложила в Instagram фотографию себя на фоне 60-метровой многоэтажки с портретом женщины на стене. Артистка побывала на фестивале стрит-арта «Культурный код», который проходит в подмосковном городе Одинцово. Точнее, это мероприятие проводится там, где она живет. Граффити-художники со всего мира собрались, чтобы украсить фасады 36 зданий.

Зара поведала, что картина за ее спиной называется «Innocence» (невинность). Организаторы фестиваля сказали певице, что изображенная дама напоминает им ее. И вот артистка надела похожий наряд и спросила своих подписчиков, действительно ли есть сходство.

Напомним, 36-летняя Зара дважды была замужем. Сначала за сыном губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Затем за начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы. Во втором браке у певицы родились двое сыновей, но в 2016 году она развелась с супругом. Женщина активно занимается общественной деятельностью и благотворительным проектами.

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В Подмосковье нарисовали 60-метровую женщину, похожую на певицу Зару
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