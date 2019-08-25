«Миссия невыполнима»: Екатерина Шпица рассказала о своем графике

33-летняя актриса Екатерина Шпица рассказала подписчикам в Instagram о графике, в котором живет. Свои передвижения за последние сутки артистка сравнила с фильмом «Миссия невыполнима».

Накануне она проснулась рано утром, за 15 минут до выезда из дома, вымыла голову, поехала на фотосессию, успела, отснялась, а затем в 16 часов выдвинулась на ночную съемочную смену, отработала и вернулась домой только в 6:30. Поспав в первой половине дня, девушка встала в 14 часов и побежала в МФЦ за документами, затем она снова вымыла голову и поехала на новую рабочую смену, но уже не ночную. В результате актриса снова не успела поесть и собирается заказать еду на съемочную площадку.

«Вот такие деньки. И хорошо, что они перемежаются с днями фестивалей, когда все размеренно, спокойно, в одном месте, по известной программе, и ты вальяжно моешь голову в номере, а не по- быстрому, на коленях, перегнувшись через бортик ванной», — отметила Екатерина.

В завершении поста девушка подчеркнула, что жизнь прекрасна именно такими контрастами. Напомним, недавно она блистала на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Короче» в Калининграде.

А у вас такой же безумный график, как у актрисы?