Анна Семенович поделилась советом, как можно постройнеть

Артистка уверена, что только смельчаки и трудяги смогут дойти цели.

Анна Семенович, известная своей склонностью мудрым и толковым высказыванием, поделилась своими мыслями о том, что выйти из зоны комфорта непростая задача.

Знаменитость уверена, что к этому рывку нужно созреть. А главным условием успеха является получение удовольствия от нового поведения.

Певица предупреждает, что просто хотеть совсем недостаточно, нужно четко осознавать, что ты хочешь и действовать, идти к цели, тратить на это силы и энергию.

«Если мы хотим постройнеть, то всем понятно, что надо делать: перестать жрать как удав и заняться спортом», — посоветовала Семенович в Instagram.

По ее мнению, большинство людей из-за лени сжигают свои желания, только поговорят, и больше ничего не делают. И лишь смельчакам и трудягам удается достичь своей цели.

«Хочешь результат? Тогда поднял свой зад с дивана и действуй», — призвала подписчиков звезда.

Она уверена, что только терпение и труд все перетрут, другой формулы нет.