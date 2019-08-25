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Глюк’Oza выступила на «Новой волне» в костюме гейши

При этом певица отметила, что муж одобрил наряд.

Глюк’Oza выступила на «Новой волне» в костюме гейши
https://www.instagram.com/glukozamusic/

33-летняя певица любит эпатировать публику. Звезда частенько щекочет нервы благоверному, выкладывая на всеобщее обозрение фоточки в купальнике и обтягивающих лосинах…

На этот же раз Наталья Ионова появилась в необычном образе на открытии «Новой волны». Звезда примерила образ гейши. Более того, заметила, что муж ее экстравагантный наряд одобрил.

К слову, на артистке оказалась лишь накидка, больше похожая на распахнутый шелковый халат. Пикантность образу добавил черный лиф и кружевная подвязка на ноге.

«Весь номер — это история о женственности, сексуальности. О женской свободе и если уж такую женщину вдруг кто-то разлюбил, то ей все по-фэн-шую, — рассказала Наталья, сообщает сайт «Комсомольская Правда».

При этом, артистка отметила, что муж ее нисколько не ревнует. Главное, для него, чтобы все было красиво и со вкусом. А к каждому ее наряду он относится, скорее, как к произведению искусства.

«И, конечно же, ему нравится видеть дома красивую жену», — заметила звезда.

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ГлюкозаНаталья ИоноваНаталья Ионова-ЧистяковаФестиваль "Новая волна-2019"

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Глюк’Oza выступила на «Новой волне» в костюме гейши
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