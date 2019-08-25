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Роналду стал самым популярным футболистом по версии Pornhub

А вот Дэвид Бекхэм закрыл список ТОП-10.

Роналду стал самым популярным футболистом по версии Pornhub
Криштиану Роналду снова стал самым популярным футболистом. Фото: Giuseppe Maffia, via www.imago-i

Сайт Pornhub провел исследование и составил рейтинг футболистов, которых чаще всего ищут в Сети в 2019 году.

Первое место в списке занял Криштиану Роналду. Он же был лидером, когда портал проводил похожее исследование в 2015 году. Далее по популярности идут Лионель Месси («Барселона»), Мауро Икарди («Интернационале») и Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»).

А вот знаменитый Дэвид Бекхэм забрался только на десятую строчку рейтинга. Раньше его популярность была выше, сообщают авторы исследования, отмечая, что футболисту уже 44 года, а он все еще «соревнуется» с молодыми игроками.

Напомним, что Криштиану Роналду является одним из самых дорогих блогеров в Instagram и входит в пятерку звезд, у кого больше всех подписчиков в этой социальной сети (180 миллионов на конец августа 2019 года).

А кто ваш любимый футболист?

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PornhubДэвид БекхэмКриштиану РоналдуЛионель Мессифутболфутболисты

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Роналду стал самым популярным футболистом по версии Pornhub
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