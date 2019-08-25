Дмитрий Шепелев ленился тренироваться в отпуске

Спортивную форму во время заграничной поездки телеведущий даже не доставал.

Разбирая вещи после европейского отпуска, телеведущий Дмитрий Шепелев обнаружил, что единственной чистой одеждой в его чемодане осталась лишь спортивная форма.

«Даже не доставал. Но честно брал с собой. И так же честно заявляю, было лень», — признался он своим поклонникам в Instagram.

Напомним, это лето 36-летний мужчина провел достаточно активно. Воспитывал маленького сына Платона, отпускал бороду, разыгрывал прилетевшую к нему маму, нарушал правила авиаперелетов ради собачки, в общем, жил полной жизнью. Но вот для тренировок у него энергии не нашлось.

Недавно Шепелев поделился с подписчиками своими «правилами жизни». Из них следовало, что спортом он занимается утром или вечером. При этом телеведущий отмечал важность самодисциплины.

А вы активно тренировались этим летом?