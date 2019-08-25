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Анна Седокова успешно дебютировала на театральных подмостках

Певица осталась довольна, зрителям спектакль тоже очень понравился.

Анна Седокова успешно дебютировала на театральных подмостках
Анна Седокова/instagram.com/annasedokova/

Известная певица Анна Седокова похвасталась в соцсети своим успешным театральным дебютом. Она сыграла в спектакле «Фальшь» на сцене Театра на Таганке.

По признанию солистки, шалившие нервишки и глупую неуверенность в себе перед дебютом она преодолела благодаря добрым комментариям и поддержке своих подписчиков.

Действительно, накануне Седокова призналась, что ей до невообразимости страшно, так как она никогда не выходила на сцену в качестве актрисы. Еще она сообщила, что из-за нервов у нее сильно опух глаз. Но теперь уже все позади, глаз, похоже, не подвел, «успокоился» до премьеры.

По словам Анны, ей после спектакля сделали комплимент, что отныне она актриса. Правда, сама она таких скоропалительных выводов о себе пока делать не спешит, но рада, что все получилось и зрителю все понравилось.

«Так круто слышать смех в зале, так здорово, когда зритель рад!» — написала Седокова в Instagram, подтвердив свои слова опубликованным видео.

В ближайшее время и в сентябре Анну снова можно будет увидеть на сцене в спектакле. Она сообщила, что остается в театре и «он не против (бедный, бедный театр)».

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АктрисаАнна СедоковаПевица

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Анна Седокова успешно дебютировала на театральных подмостках
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