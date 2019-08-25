Первая ракетка мира разыграл фанатов, «гениально» сыграв на рояле песню Queen

Сербский теннисист разыграл своих подписчиков в Instagram. На видео, выложенном в мини-блоге спортсмена, он бодро исполняет на рояле известный хит группы Queen «We are the champions». Улыбающийся Новак сидит за инструментом, как будто играет, но руки его при этом не видны. Камера удаляется от «музыканта» и зрители видят второй рояль, а за ним — пианистку, которая на самом деле и исполняет известную мелодию.

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Под конец Новак даже спел песню, исполненную когда-то Фредди Меркьюри. В подписи к ролику отмечено: «Так я сыграл после первого же урока». Далее он упомянул, что на инструменте его учила играть пианистка Лола Астанова. Очевидно, что таким образом теннисист разыграл своих поклонников и не скрыл, что шутка ни в режиссуре подачи видео, ни в подписи, однако многие СМИ «поймались» на удочку и написали о «гениальной» игре спортсмена.

Заставляет обратить на себя внимание и атмосферность записи: видео сделано в красивом зале с большими, во всю стену, окнами, за которыми видно, как живет вечерний Нью-Йорк.

Напомним, уроженец Белграда является победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро. В нынешнем сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября. В первом круге Новак встретится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.