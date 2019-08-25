ЗВЕЗДЫ

Цвет настроения: Киркоров и Нетребко засветились на «Новой волне» в синих нарядах

Король поп-музыки одел в едином стиле и своих детей: Аллу-Викторию и Мартина.

Цвет настроения: Киркоров и Нетребко засветились на «Новой волне» в синих нарядах
Киркоров, Нетребко с мужем и дети/instagram.com/fkirkorov/

Оригинальную красную дорожку в этом году сделали на музыкальном фестивале «Новая волна». Вместо классической фотозоны звездам предложили сделать снимки на фоне эффектных голубых граней, которые создавали иллюзию нахождения внутри драгоценного камня.

Яркими фотографиями с фестиваля поделилась оперная певица Анна Нетребко, которая запечатлелась вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и своим другом Филиппом Киркоровым. Они оделись в единой цветовой гамме.

Король поп-музыки выбрал для выхода на красную дорожку синий шелковый костюм в стразах актуального пижамного покроя. Нетребко надела легкое голубое платье с многочисленными воланами. Эйвазов предстал перед объективами камер в темно-синем костюме с мелким черным принтом, брюки которого украшали модные лампасы.

На других, уже более неформальных фото музыканты засветились в компании своих детей. Киркоров одел дочь Аллу-Викторию и сына Мартина в сине-белые одежды. А вот Нетребко и Эйвазов не стали стараться выдерживать единый стиль с сыном Тьяго и нарядили его в обычную летнюю футболку и шорты.

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Алла Виктория и Мартин КиркоровыАнна НетребкоФестиваль "Новая волна-2019"Филипп Киркоров

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Цвет настроения: Киркоров и Нетребко засветились на «Новой волне» в синих нарядах
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