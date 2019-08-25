Екатерина Волкова показала фото из гримерной в белых кружевных чулках

Актриса продемонстрировала, как готовится за кулисами к роли в спектакле «Шалости женатого плута».

Звезда сериала «Воронины» участвует в постановке московского Театра на Серпуховке. Готовясь к выходу на сцену, Екатерина опубликовала снимок, сделанный в гримерке: на фото, появившемся в Instagram актрисы, она стоит в белых кружевных чулках и белом белье, причем нижняя часть комплекта, также кружевная, смоделирована «под старину».

В руках Волкова держит сценическое красно-белое платье с заниженной линией талии, юбкой в складку и большим круглым воротником. Действие в комедийном спектакле происходит в Лондоне в первой половине прошлого века, костюм отражает моду тех лет.

«В театре даже белье — реквизит», — написала в подписи Волкова.

Напомним, в интервью актриса не раз говорила, что благодарна своей героине в сериале «Воронины», которая принесла ей славу. Она хорошо помнит, как снимали серию «Мамины тефтельки» и «сцену, когда я воровала (да-да, именно воровала) у Галины Ивановны ее рецепты», — рассказала звезда в Instagram. С тех пор прошло ровно 10 лет и, по признанию Волковой, ей уже многие пишут и говорят при встрече: «Мы на вас выросли».

Но с другой стороны, Екатерина сетовала на то, что к ней приклеилось определенное комедийное амплуа, режиссеры не видят ее в драматических ролях и предлагают только комедийные образы.