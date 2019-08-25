ЗВЕЗДЫ

Екатерина Волкова показала фото из гримерной в белых кружевных чулках

Актриса продемонстрировала, как готовится за кулисами к роли в спектакле «Шалости женатого плута».

Екатерина Волкова показала фото из гримерной в белых кружевных чулках
Екатерина Волкова/instagram.com/volkovihome/

Звезда сериала «Воронины» участвует в постановке московского Театра на Серпуховке. Готовясь к выходу на сцену, Екатерина опубликовала снимок, сделанный в гримерке: на фото, появившемся в Instagram актрисы, она стоит в белых кружевных чулках и белом белье, причем нижняя часть комплекта, также кружевная, смоделирована «под старину».

В руках Волкова держит сценическое красно-белое платье с заниженной линией талии, юбкой в складку и большим круглым воротником. Действие в комедийном спектакле происходит в Лондоне в первой половине прошлого века, костюм отражает моду тех лет.

«В театре даже белье — реквизит», — написала в подписи Волкова.

Напомним, в интервью актриса не раз говорила, что благодарна своей героине в сериале «Воронины», которая принесла ей славу. Она хорошо помнит, как снимали серию «Мамины тефтельки» и «сцену, когда я воровала (да-да, именно воровала) у Галины Ивановны ее рецепты», — рассказала звезда в Instagram. С тех пор прошло ровно 10 лет и, по признанию Волковой, ей уже многие пишут и говорят при встрече: «Мы на вас выросли».

Но с другой стороны, Екатерина сетовала на то, что к ней приклеилось определенное комедийное амплуа, режиссеры не видят ее в драматических ролях и предлагают только комедийные образы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Воронины»Екатерина Волковаоткровенное фотоСериал

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Волкова показала фото из гримерной в белых кружевных чулках
Интересно?
Поделись с друзьями: