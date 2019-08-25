Без прикрас: Кожевникова показала, как на самом деле выглядит ее лицо в отпуске

Звезда «Универа» Мария Кожевникова, отдыхающая сейчас с детьми в Испании, отметилась ярким заявлением в своем Instagram. Она написала: «Я должна сделать признание, не могу больше вас обманывать! Я сколько угодно могу выставлять красивые фотки на пляже, у бассейна и … но большую часть времени на солнце я выгляжу так».

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Текст звезда подкрепила крупным фото своего загоревшего лица, на которое толстым слоем нанесен солнцезащитный крем. Многие подписчики с энтузиастом восприняли признание своей любимицы и порадовались, что в отпуске выглядят примерно так же, как и их кумир.

Также стало известно, что актриса не пользуется в отпуске декоративной косметикой. И хотя у Марии нет модных сегодня косметических фишек вроде наращенных ресниц, бровей с перманентным макияжем или накаченных губ, выглядит она без макияжа великолепно.

Напомним, ранее мы писали, как Кожевниковой некоторые подписчики приписали четвертую беременность. Люди заметили, что у девушки появился животик. В настоящее время Мария воспитывает трех сыновей двух, четырех и пяти лет.