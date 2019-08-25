ЗВЕЗДЫ

Алена Хмельницкая в песцовой шубе и бриллиантах призналась в грехе

Актриса процитировала строки Марины Цветаевой.

Алена Хмельницкая в песцовой шубе и бриллиантах призналась в грехе
Алена Хмельницкая/instagram.com/alxmel/

48-летняя Алена Хмельницкая удивляет подписчиков своей моложавостью и красотой, которые она умело подчеркнула, примерив роскошную шубу из песца. На странице актрисы в Instagram появилось фото Хмельницкой в мехах и серебристом вечернем платье по фигуре, оттенившем стройные формы звезды. К вечернему образу актриса подобрала ансамбль из бриллиантовых серег с крупными сапфирами и такое же кольцо.

Фотосессия в мехах прошла в рамках благотворительного звездного проекта «Русская зима согреет всех» в поддержку подопечных Благотворительного Фонда «Сила Веры», но снимки Алена использует и для того, чтобы в выгодном свете преподнести свою красоту и женское очарование. Об этом свидетельствует комментарий, оставленный актрисой под фото. Хмельницкая процитировала русскую поэтессу Марину Цветаеву:

Легкомыслие! Милый грех,
Милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мне вбрызнул смех
и мазурку мне вбрызнул в жилы.

Научив не хранить кольца,
с кем бы Жизнь меня ни венчала!
Начинать наугад с конца
И кончать еще до начала.

Быть как стебель и быть как сталь
в жизни, где мы так мало можем.
Шоколадом лечить печаль
И смеяться в лицо прохожим…

Напомним, после развода с известным режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном Алена недолго оставалась одна. Новым избранником актрисы стал Александр Синюшин, который на 12 лет моложе Хмельницкой. Разница в возрасте не мешает паре счастливо жить в гражданском браке уже три года.

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АктрисаАлена ХмельницкаяТигран Кеосаян

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Алена Хмельницкая в песцовой шубе и бриллиантах призналась в грехе
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