ЗВЕЗДЫ

Танцуют все: Лиза и Гарри Галкины ритмично подвигались с дочкой Орбакайте

Малыши с детства растут близкими друзьями.

Танцуют все: Лиза и Гарри Галкины ритмично подвигались с дочкой Орбакайте
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Лиза и Гарри Галкины, а также дочь Кристины Орбакайте каждым снимком и появлением на видео доказывают справедливость русской пословицы: «Яблоко от яблоньки недалеко падает». Наследники звезд шоу-бизнеса проявляют себя как очень артистичные дети и наверняка в будущем дадут фору своим знаменитым родителям.

На фото, появившемся в Сети, вся веселая троица бойко пританцовывает. Причем лидером выступает не Лиза Галкина, а Клавдия Земцова.

Дочь Орбакайте стоит в центре на фоне природы, но видно, что чувствует себя малышка звездой на сцене. В победной позе Клавдия воздела одну руку вверх, а другую красиво отвела в сторону. Снимок сделан летом, на фоне природы. На Клавдии надеты короткие красные шорты и белая блуза с оборками и принтом.

Рядом с Клавой — очаровательная Лиза, и хотя в этом трио дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина играет не первую скрипку, выглядит не менее артистично в цветастых шортиках,  белой маечке и с двумя задорными косичками.

Гарри, как и положено мальчику, поддержал сестер, не пытаясь выйти на первый план, но также подняв руки в победном жесте. Мальчика нарядили в белые шорты, серую майку и белую кепку с принтом.

Подписчики сети Instagram порадовались малышам и забросали их комплиментами: «Вот молодцы! Приятно смотреть!», «Танцуют все! Гарри, Лиза и Клава!», «Ребята класс!».

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Алла Пугачева и Максим ГалкинКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеЛиза и Гарри Галкины

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Танцуют все: Лиза и Гарри Галкины ритмично подвигались с дочкой Орбакайте
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