ЗВЕЗДЫ

«Галкина забрали инопланетяне»: юморист отметился шутливым видео

Артист нашел в лесу Юрмалы целые паучьи города и прошелся по ним искрометным юмором.

«Галкина забрали инопланетяне»: юморист отметился шутливым видео
Максим Галкин/instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин в очередной раз блеснул юмором в Сети. В своем Instagram артист выложил видео с прямым репортажем из леса. Комик утверждает, что нашел внеземную цивилизацию.

«Если вы видите эту публикацию, значит, ее выложили пришельцы, которые похитили меня, я бы по доброй воле такую бредятину не выложил. Жду публикаций «Галкина забрали инопланетяне», — написал он.

Согласитесь, трудно не поддержать подобную инициативу, поэтому заголовок звезды оставляем в первоисточнике.

На видео Максим с очень тревожным видом ведет трансляцию из леса в Юрмале. Вначале мужчина заявляет, что находится в самой чаще, однако предательский звук проехавшей мимо машины раскрывает его обман. Комик уточняет: «Хорошо, репортаж не из сердца леса, а с его края».

Далее артист показывает жутковатые паутины, которые заполонили огромную площадь леса, утверждая, что это внеземные цивилизации. В конце ролика трансляция внезапно прерывается. Похоже, что Макса кто-то забрал…

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«Галкина забрали инопланетяне»: юморист отметился шутливым видео
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