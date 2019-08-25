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Дружные брат с сестрой: Лиза и Гарри Галкины поделились летним настроением

Снимок выложили в Сеть поклонники звездных детей Аллы Пугачевой.

Дружные брат с сестрой: Лиза и Гарри Галкины поделились летним настроением
Лиза и Гарри Галкины/instagram.com/maxgalkinru/

На фанатской страничке появилось фото Лизы Галкиной рядом с родным братом Гарри. Мальчик нежно обнимает сестру. Видно, что дети очень дружны.

5-летние малыши стоят возле бассейна, на заднем плане виднеются пальмы. Лиза Галкина одета в розовый халатик и пляжные резиновые тапочки, Гарри – в стильные джинсовые шорты и белую майку. Обуви на ребенке нет, а в сторону бассейна протягиваются мокрые следы босых ног. Видимо, ребенок трогал ножками воду.

Мальчик крепко и с любовью обнимает любимую сестру, показывая победный жест двумя пальчиками. Теплота в отношениях детей была замечена поклонниками.

«Защитник растет», «Лапочки!», «Самые дружные и самые красивые. Здоровья», «Они похожи на красивые фарфоровые куклы», — восхитились комментаторы.

Впрочем, не обошлось и без скептических замечаний. Один из поклонников написал:

«Просто хочу спросить. А у других людей дети не такие симпатичные, умные, артистичные? Давайте каждый человек на земле покажет своего ребенка! Нам же не слабо, пусть посмотрят на наших детей и нам отпишут комментарии!»

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Дружные брат с сестрой: Лиза и Гарри Галкины поделились летним настроением
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