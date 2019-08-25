Харламов продолжил высмеивать ролик с собакой-гипнотизёром

Комик обратил внимание на отрывок из программы «Удивительные люди», в которой шпиц якобы усыпляет людей одним взглядом.

Представители канала «Россия 1» опубликовали в официальном аккаунте короткий ролик из выпуска программы «Удивительные люди» еще 2018 года. Так они хотели привлечь внимание зрителей к будущему сезону шоу. На видео гости студии мгновенно засыпают после того, как на них посмотрит собака породы шпиц по кличке Принцесса.

Большинство пользователей Сети решили, что сюжет полностью постановочный. Такого же мнения придерживается и комик Гарик Харламов. Ранее он комментировал его в блоге, отметив, что участники программы «падают» крайне странно – гости приземляются четко на подушки.

На этом юморист не остановился. Он решил «помочь» тем, кого загипнотизировала «волшебная» собаки и призвал персонажа сериала «Игра престолов» Короля Ночи. Шуточное видео супруг актрисы Кристины Асмус разместил в своем блоге.

«После гипноза собаки поднять их может только Король Ночи», — прокомментировал ролик комик.

Напомним, ранее Гарик Харламов в блоге часто шутил над программой «Давай поженимся!», которую ведет актриса Лариса Гузеева. На протяжении нескольких месяцев он публиковал комичные видео с кадрами из передачи Первого канала. Откуда у Харламова такая «любовь» к Гузеевой, поклонники так и не узнали.