Поплавская вспомнила, как Дворжецкий уговаривал ее не засыпать

Звезда картины «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская вспомнила события 30-летней давности. На своей странице в Instagram она опубликовала ретро-фото, где крупным планом ее красивое лицо с выразительным взглядом и легкой улыбкой. Несмотря на то, что снимок черно-белого качества, хорошо видна ее уложенная прическа, точеный нос, брови, ресницы и глаза — глаза, глубина которых достойна кисти художника.

В подписи к фото актриса призналась, что память удивительна, она порой хранит отчетливо и ярко события, которые по своему наполнению не были значительными. А история снимка, по ее словам, такова. В это время (вторая половина 80-х годов прошлого столетия) проходили съемки фильма «Узник Замка Иф», и фото сделано в съемочном автобусе, который вез артистов после рабочего дня в гостиницу.

«Я устала и лежу на коленях у Сережи Шанталинского, Женя Дворжецкий уговаривает меня не засыпать, нас ждут друзья и ужин в одесском ресторане», — написала Яна Поплавская в Instagram.

По ее воспоминанию, тогда было лето, они были счастливы и у всех было огромное количество планов на жизнь.

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Напомним, к сожалению, талантливый актер Евгений Дворжецкий рано ушел из жизни, он погиб в 39 лет в 1999 году.