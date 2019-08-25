Меладзе обнародовал редкое фото с сыном от Джанабаевой

По словам исполнителя, его старший наследник Константин совсем на него не похож.

У 54-летнего певца Валерия Меладзе – пятеро детей. Три дочери ему подарила первая супруга Ирина, от которой впоследствии исполнитель ушел к Альбине Джанабаевой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» родила возлюбленному двоих сыновей. Однако их первый ребенок, Константин, которому уже исполнилось 15 лет, появился на свет, когда Меладзе состоял в браке еще с первой женой.

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С того момента прошло много времени, поклонники и забыли о семейном скандале. Но с тех пор Меладзе и Джанабаева редко показываются на публике вместе и, тем более, стараются скрывать от посторонних глаз детей. Правда, исключения иногда все же бывают.

Накануне Валерий Меладзе опубликовал в блоге редкое фото с сыном Константином. По словам исполнителя, его наследник далек от шоу-бизнеса и музыки. Интересы молодого человека лежат совсем в иной сфере – науке и технике.

«Человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И всё же он моё продолжение! Мой сын!» — написал в блоге Меладзе.

Напомним, недавно семья вернулась из длительного отпуска. Валерий и Альбина вместе с сыновьями путешествовали по Европе. За лето они успели посетить Испанию и Францию.